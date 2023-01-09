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CBN Brazil: губернатор столицы Бразилии отстранен от должности по решению суда

Политика
CBN Brazil: губернатор столицы Бразилии отстранен от должности по решению суда

Губернатор столицы Бразилии Ибанейс Роша снят с должности по решению суда в связи с беспорядками. Информацию об этом предоставил местный телеканал CBN Brazil.

По последним данным, за участие в массовых протестах задержано более 400 человек. Ранее говорилось только о 30 арестованных.

Сторонники неизбранного кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару 8 января вышли на улицу с требованием отстранить действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. В ходе протестов они разгромили несколько государственных зданий.
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