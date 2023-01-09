Европа смогла решить проблему прохождения сезона отопления

Европейские страны почти решили проблему прохождения отопительного сезона. Аномально теплая погода в ноябре и январе позволила членам Евросоюза сэкономить газ и сохранить запасы в хранилищах.
Стоимость газа вернулась к показателям начала 2022 года, снизившись до 780 долларов за тысячу кубометров. Также цены упали благодаря росту выработки ветрогенерации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уменьшение поставок российских энергоресурсов не повлияло на динамику цен на газ в Европе. В странах Евросоюза сейчас потребляют лишь четыре процента российского газа от общей доли потребляемых энергоресурсов, сообщает издание.