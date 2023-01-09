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Депутат Европарламента Уоллес назвал ЕС и США «империями, жаждущими войны»

Политика
Депутат Европарламента Уоллес назвал ЕС и США «империями, жаждущими войны»

Жители Европы, в отличие от властей их стран, хотят мира. Об этом завил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Парламентарий на своей странице в Twitter написал, что «империи НАТО и ЕС» хотят войны. При этом он подчеркнул, что сами европейцы хотят мира.

Уоллес к своему посту прикрепил фото с плакатом, на котором содержится призыв прекратить конфликт на Украине. Политик указал, что этот билборд находится в Милане.

Ранее он заявлял, что борьба Евросоюза с Россией приводит к страданиям простых европейцев. Он также назвал безумием готовность Европы бороться с Россией в ущерб собственным гражданам.
европарламент евросоюз Мик Уоллес Украина
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