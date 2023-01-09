Принц Гарри заявил, что жена Карла III принесла его в жертву на свой PR-алтарь

Британский принц Гарри резко высказался о своей мачехе королеве-консорте Камилле. Он заявил, что жена короля Великобритании Карла III принесла его в жертву «на свой личный PR-алтарь».
Герцог Сассекский обвинил Камиллу в организации медийных сливов, чтобы заручиться поддержкой влиятельной британской прессы и упрочить свое положение в обществе. Он в разговоре с американским телеканалом CBS назвал ее опасной «злодейкой».
«Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха», — поделился Гарри в своей книге, назвав себя жертвой, которую принесла Камилла «на свой личный PR-алтарь».
К тому же, со слов герцога, королевская семья читает таблоиды, собравшись вместе за завтраком. При этом, отметил Гарри, содержание газет «оставляет отпечаток» в сознании членов короны вне зависимости от того, верят они написанному или нет.
Мемуары принца написаны совместно с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Герцог Сассекский не стал консультироваться с родственниками и показывать материал. По мнению экспертов, откровения Гарри могут нанести серьезный удар по отдельным членам королевской семьи.