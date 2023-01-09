Знакомые Сергея Жукова были против его брака с Региной Бурд

Жуков рассказал, что познакомился со своей нынешней женой во время гастролей в Ереване. Тогда «Руки вверх!» выступали вместе с коллективом «Сливки», солисткой которого и была Бурд. Артист влюбился без памяти, а его друзья говорили, что она якобы «аферистка» и отношения с ней строить опасно.