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Ulusal TV: 90% населения Турции считает США врагом

Политика
Ulusal TV: 90% населения Турции считает США врагом

Более 62% жителей Турции считают Россию дружественной страной, тогда как 90% видят в США врага. Об этом сообщает Ulusal TV со ссылкой на исследование центра Gezici.

Опрос проводился в минувшем году. Его участниками стали 2464 респондента из 24 провинций.

Количество тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6%. При этом 72,8% респондентов полагают, что с Кремлем у Турции должны быть установлены хорошие отношения.

Против того, чтобы считать Россию другом, высказались 18,3% опрошенных. Мнения разделились у 8,9% респондентов. При этом около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.

Глава исследовательского центра Gezici Мурат Гезичи отмечает, что опрос свидетельствует об отдалении турецкого общества от Запада. При этом оно больше доверяет России.
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