Ulusal TV: 90% населения Турции считает США врагом

Более 62% жителей Турции считают Россию дружественной страной, тогда как 90% видят в США врага. Об этом сообщает Ulusal TV со ссылкой на исследование центра Gezici.
Опрос проводился в минувшем году. Его участниками стали 2464 респондента из 24 провинций.
Количество тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6%. При этом 72,8% респондентов полагают, что с Кремлем у Турции должны быть установлены хорошие отношения.
Против того, чтобы считать Россию другом, высказались 18,3% опрошенных. Мнения разделились у 8,9% респондентов. При этом около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.
Глава исследовательского центра Gezici Мурат Гезичи отмечает, что опрос свидетельствует об отдалении турецкого общества от Запада. При этом оно больше доверяет России.