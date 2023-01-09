Известная по «Гарри Поттеру» актриса Поэзи сильно изменилась после третьей беременности

Французская актриса Клеманс Поэзи, которая стала известна после роли студентки Флер Делакур в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», сильно изменилась с тех пор. Об этом пишет портал «ПОПКОРНNEWS».
Дебют Поэзи в кино состоялся в 1999 году, когда она исполнила эпизодическую роль во французском сериале «Сердитый человек». Позже она сыграла Марию Стюарт в британском телефильме «Заговор против короны», благодаря чему на нее посыпались роли.
Поэзи не афиширует свою личную жизнь. Известно, что в 2016 году она родила сына. Повторно она забеременела в 2019 году. О ее третьей беременности стало известно в 2021 году.
Французская актриса до сих пор снимается в различных проектах. В 2021 году она сыграла в сериале «В терапии». Однако фанаты «Гарри Поттера» в сильно похудевшей женщине с трудом узнают ту самую Флер Делакур.