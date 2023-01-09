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Российские бойцы уничтожили подкрепление украинских сил

Армия
Российские бойцы уничтожили подкрепление украинских сил

Российские бойцы ликвидировали подкрепление вооруженных сил Украины в рамках специальной военной операции. Этой информацией поделился журналист РИА Новости.

Наблюдатель группы «Викинг» обнаружил в тепловизоре приезд техники с подкреплением на позицию ВСУ, на которую прицелилась российская реактивная система залпового огня. Вооруженные силы Украины передвигали подкрепление в темное время суток, однако им это не помогло.

Группа «Викинг» сразу после прибытия техники на место выпустила залп реактивных ракет калибра 122 миллиметра. Ранее эти бойцы сожгли пункт зарубежных наемников. После этого украинцы сбежали.
Украина всу викинг
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