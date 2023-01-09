Российские бойцы уничтожили подкрепление украинских сил

Наблюдатель группы «Викинг» обнаружил в тепловизоре приезд техники с подкреплением на позицию ВСУ, на которую прицелилась российская реактивная система залпового огня. Вооруженные силы Украины передвигали подкрепление в темное время суток, однако им это не помогло.