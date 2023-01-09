Российский огурец стал яблоком раздора между польским депутатом Бурым и телеведущим Клечеком

Член польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего Милоша Клечека из-за обвинений в торговле российскими овощами. Инцидент произошел в эфире телеканала TVP Info.
Клечек с иронией спросил Бурого о его заявлении о «недорогом топливе». Телеведущий спросил, мечтает ли сенатор, чтобы поляки заправлялись за десять злотых.
«Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — заявил он.
Бурый в ответ напомнил, что Клечек зарабатывает большие деньги как сотрудник государственного телевидения. Тем самым он намекнул, что тому не понять, как живут обычные граждане.
Сенатор назвал телеведущего «умником» и достал из кармана огурец. Он разбил овощ об стол журналиста и вышел из студии.
Клечек обвинил политика в организации «мощного запланированного шоу». Он напомнил, что тот зарабатывает «тысячи злотых» на продаже российских огурцов.