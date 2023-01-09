Нейросеть представила героев «Гарри Поттера» из Советского Союза

Нейросеть Midjourney представила персонажей «Гарри Поттера» так, если бы они были гражданами Советского Союза. Изображениями с полюбившимися многим героями поделился пользователь Reddit с псевдонимом avmnoian4.
При генерации картинок нейросеть отталкивалась от внешнего вида актеров, сыгравших персонажей культовой вселенной Джоан Роулинг в экранизации Warner Bros. Например, Драко Малфой имеет много общего с Томом Фелтоном, а эпатажная злодейка Беллатриса Лестрейндж – с Хеленой Бонем-Картер.
Рисунки нейросети больше похожи на книжных героев, воссозданных по описанию. В качестве фона Midjorney выбрала картинки с российскими мотивами – Кремль и православные церкви.