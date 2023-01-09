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Нейросеть представила героев «Гарри Поттера» из Советского Союза

Технологии
Нейросеть представила героев «Гарри Поттера» из Советского Союза

Нейросеть Midjourney представила персонажей «Гарри Поттера» так, если бы они были гражданами Советского Союза. Изображениями с полюбившимися многим героями поделился пользователь Reddit с псевдонимом avmnoian4.

Midjourney
Midjourney
Midjourney
Midjourney

При генерации картинок нейросеть отталкивалась от внешнего вида актеров, сыгравших персонажей культовой вселенной Джоан Роулинг в экранизации Warner Bros. Например, Драко Малфой имеет много общего с Томом Фелтоном, а эпатажная злодейка Беллатриса Лестрейндж – с Хеленой Бонем-Картер.

Рисунки нейросети больше похожи на книжных героев, воссозданных по описанию. В качестве фона Midjorney выбрала картинки с российскими мотивами – Кремль и православные церкви.
принц гарри нейросеть ссср
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