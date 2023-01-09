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Профессор Дини: Запад потерпит поражение при войне с Россией и ее партнерами

Политика
Профессор Дини: Запад потерпит поражение при войне с Россией и ее партнерами

Западные страны потерпят поражение при вооруженном конфликте против России и ее партнеров. Это заявление сделал профессор Леонардо Дини во время беседы с изданием Atlantico.

По словам специалиста, Североатлантический альянс, США и европейские страны могут наиболее парадоксальным образом потерпеть поражение. Лучшим результатом будет пиррова победа, то есть формальная с большими потерями. В первую очередь речь идет об уроне для авторитета Запада.

Дини также предположил, что Китая, Россия, Северная Корея, Иран, Индия и Турция в случая объединения победят. Для предотвращения этого необходимо остановить «враждебное наступление» Москвы и ее союзников.
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