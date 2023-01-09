Профессор Дини: Запад потерпит поражение при войне с Россией и ее партнерами

По словам специалиста, Североатлантический альянс, США и европейские страны могут наиболее парадоксальным образом потерпеть поражение. Лучшим результатом будет пиррова победа, то есть формальная с большими потерями. В первую очередь речь идет об уроне для авторитета Запада.