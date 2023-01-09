Алла Довлатова: словами про Россию Смольянинов достиг низшей точки в карьере

Недавно актер дал очередное интервью, в котором жестко высказался о действиях властей на Украине, а позже добавил, что хотел бы вступить в бой против нашей страны. Артистка не понимает, кем нужно быть, чтобы говорить такие вещи о месте, в котором живут твои дети.