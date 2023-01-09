Алла Довлатова: словами про Россию Смольянинов достиг низшей точки в карьере

Звезда «9 роты» Артур Смольянинов хочет превратить в «радиоактивный пепел» родину своих детей. Такое заявлением озвучила радиоведущая Алла Довлатова в беседе с Пятым каналом.
Недавно актер дал очередное интервью, в котором жестко высказался о действиях властей на Украине, а позже добавил, что хотел бы вступить в бой против нашей страны. Артистка не понимает, кем нужно быть, чтобы говорить такие вещи о месте, в котором живут твои дети.
«У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один "радиоактивный пепел"», – возмутилась Довлатова.
Она также выразила уверенность, что Смольянинов может также легко предать свою семью, как это он сделал с Россией. По ее мнению, артист достиг низшей точки в своей карьере.