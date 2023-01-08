СМИ: главы МИД Сирии и Турции встретятся в Москве 11 января

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад проведет встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в присутствии главы МИД РФ Сергея Лаврова в Москве 11 января. Об этом сообщили источники газеты Asharq Al-Awsat.
По данным СМИ, в переговорах также может принять участие министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бин Заид Аль Нахайян, который на днях прилетал в Дамаск и встретился с президентом САР Башаром Асадом. Стороны обсудили перспективы углубления торговых и экономических отношений.
Журналисты предполагают, что предстоящая встреча Микдада и Чавушоглу в Москве проложит путь к саммиту между президентами России, Сирии и Турции Владимиром Путиным, Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. ОАЭ предложили провести встречу трех лидеров на своей территории. Однако если встреча президентов пройдет в Москве, то Эмираты направят свою делегацию высокого уровня.
Как сообщает Asharq Al-Awsat, Чавушоглу также планирует посетить Вашингтон 16 и 17 января, чтобы проинформировать американских официальных лиц о встрече с Микдадом и прогрессе в нормализации отношений с Дамаском. Глава МИД Турции расскажет о «дорожной карте», которую продвигает Москва и которая была согласована в конце декабря на встрече министров обороны РФ, Турции и Сирии в российской столице. По данным СМИ, план также включает договоренности по северо-востоку САР, который контролируется проамериканской группировкой боевиков «Сирийские демократические силы» (СДС).
В то же время анонимный западный дипломат сообщил Asharq Al-Awsat, что высокопоставленный американский чиновник посетит Анкару в ближайшее время, чтобы предложить посредничество между Турцией и нелегитимной курдской администрацией на северо-востоке Сирии. По данным газеты, таким образом Вашингтон пытается предотвратить операцию Анкары на территории САР до всеобщих выборов в Турции, назначенных на середину 2023 года.
Согласно информации другого дипломатического источника, Анкара была «обеспокоена» утечками информации касательно встречи министров обороны России, САР и Турции в Москве. Сирийские СМИ, в частности, сообщали, что Анкара может полностью вывести свой контингент с севера арабской республики.
Как известно, Дамаск и Анкара рассматривают «Рабочую партию Курдистана» (РПК) и ее ответвления, включая СДС, как общую угрозу. Две страны готовы сотрудничать против сепаратистских тенденций, потому что это будет представлять экзистенциальную опасность для обеих стран. Также поступали сведения, что Сирия и Турция договорились работать над возобновлением работы автомагистрали Алеппо — Латакия.
Таким образом, можно констатировать, что ОАЭ присоединились к усилиям России по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Начальные шаги в этом направлении были сделаны в Москве, где впервые за 11 лет прошла встреча министров обороны Сирии и Турции Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара.
Соединенные Штаты, тем временем, всячески препятствуют восстановлению дипломатических отношений между легитимными властями САР и арабскими государствами. Кроме того, Вашингтон продолжает осложнять жизнь простым сирийцам санкциями, а также кражей сирийского топлива при посредничестве курдских боевиков.