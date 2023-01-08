СМИ: главы МИД Сирии и Турции встретятся в Москве 11 января

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Чавушоглу также планирует посетить Вашингтон 16 и 17 января, чтобы проинформировать американских официальных лиц о встрече с Микдадом и прогрессе в нормализации отношений с Дамаском. Глава МИД Турции расскажет о «дорожной карте», которую продвигает Москва и которая была согласована в конце декабря на встрече министров обороны РФ, Турции и Сирии в российской столице. По данным СМИ, план также включает договоренности по северо-востоку САР, который контролируется проамериканской группировкой боевиков «Сирийские демократические силы» (СДС).