Затаенная обида: политолог Гуреев о противодействии Турции вступлению Швеции в НАТО

Турция - это в первую очередь региональная держава, которая хорошо контролирует свой собственный регион, в который старается не допустить других политических игроков. Такую оценку в беседе с ФАН дал политолог-аналитик Данила Гуреев.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона», назвал условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми
«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать», — заявил шведский политик.
«Сегодняшняя задача Реджепа Эрдогана заключается в том, чтобы повысить региональный статус Турции, хотя нельзя, наверное, сказать, что она стремится стать сверхдержавой, — рассуждает Гуреев. — Но эта страна пытается повысить свое значение в любых организациях, где бы она ни находилась. И вот тут, как мне кажется, Турция не хочет видеть Швецию и Финляндию в НАТО по ряду причин».
В первую очередь это желание увеличить свой геополитический вес, тем самым пытаясь выторговать преференции у ведущих стран Североатлантического альянса — у США, Великобритании и Франции, полагает эксперт.
«И вторая причина — у Турции, если можно так выразиться, личная обида на скандинавские страны, выраженная в том, что курдский вопрос никуда не делся и что Швеция, что Финляндия выступали оппонентами Турции в этом плане. И как только у последней появляются рычаги давления на первые две страны, турецкая сторона непременно пользуется этим», — резюмирует Данила Гуреев.
Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой возможность совместного использования воздушного пространства на севере Сирии для операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).