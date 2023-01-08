Президент Замбии провел экстренное совещание по поводу энергетического кризиса в стране

Лусака, 8 января. Президент Замбии Хакаинде Хичилема созвал экстренное совещание, чтобы обсудить с руководителями отраслевых ведомств проблемы электроснабжения страны.
Глава государства заявил, что на сегодняшний день республика не имеет такого запаса ресурсов, который мог бы решить энергетический кризис. Лидер подчеркнул, что ГЭС, расположенная на плотине Кариба, не дает необходимого уровня мощности:
«Мы признали тот факт, что дамба управляется как общий ресурс, принадлежащий двум странам (Замбии и Зимбабве. — Прим. ФАН), и поэтому ее использование является вопросом, который требует дальнейших обсуждений. Нехватка электричества дает нам редкую возможность обеспечить долгосрочное решение проблемы, которая преследует нашу страну в течение 50 лет».
Президент предложил изменить национальную юридическую базу и тем самым позволить владельцам частных предприятий строить новые электростанции. Кроме того, глава государства распорядился найти для пострадавших домохозяйств иные источники энергии.
Первые сообщения о том, что ГЭС «Кариба Саут-Бэнк» приостанавливает работу, появились в конце ноября. Представители замбийско-зимбабвийской компании ZRA заявили, что ограничения подачи электричества сохранятся до января 2023 года, однако до сих пор межгосударственная комиссия не нашла выхода из сложившейся ситуации.