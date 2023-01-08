Президент Замбии провел экстренное совещание по поводу энергетического кризиса в стране

Первые сообщения о том, что ГЭС «Кариба Саут-Бэнк» приостанавливает работу, появились в конце ноября. Представители замбийско-зимбабвийской компании ZRA заявили, что ограничения подачи электричества сохранятся до января 2023 года, однако до сих пор межгосударственная комиссия не нашла выхода из сложившейся ситуации.