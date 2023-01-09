Политолог Солонников объяснил, почему мировые лидеры скрывают информацию о своем здоровье

Сила лидера государства всегда воспринимается как сила самого государства. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре со священнослужителями Свято-Елисаветинского монастыря развенчал фейки о своих болезнях, распространяемых беглыми оппозиционерами, и пообещал жить дальше.
«Фактор здоровья первого лица оказывает влияние на политическую жизнь в любой стране, а не только в Белоруссии, — заметил Солонников. — Королева Елизавета II, президент Джозеф Байден или Александр Лукашенко — неважно, каждый из них, будучи живым и здоровым, оказывает позитивное влияние на свою власть. Или нет — если дела обстоят иначе».
Политолог вспомнил, как старательно власти Франции скрывали прогрессирующее онкологическое заболевание президента Жоржа Помпиду, объясняя плохое состояние главы государства то «простудой», то «усталостью».
«А последний международный визит Пампиду — в СССР, на встречу с Леонидом Брежневым — и вовсе подавался как свидетельство его силы и здоровья! — добавил эксперт. — Здоровье главы государства – очень важный фактор для властей каждой страны, и они стараются если не уберечь его от всего, что может угрожать его безопасности, то хотя бы преподнести его в выгодном свете. Реальную информацию скрывают, используют позитивные новости, что бы при этом ни происходило на самом деле».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России.