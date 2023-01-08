Вучич допустил введение антироссийских санкций. События дня

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможном введении санкции против России. Об этом он заявил сегодня, 8 января.
«Если мне скажут: «Введите санкции [против России. — Прим. ФАН] завтра», может, мне и придется [это сделать. — Прим. ФАН] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность, решительность и независимость в принятии решений», — отметил лидер Сербии.
В России утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана до 2030 года. Сообщение об этом появилось 8 января на сайте правительства. Как отмечается в публикации, программа пройдет в два этапа, первый планируется реализовать с 2023 по 2026 год, а следующий трехлетний этап пройдёт с 2027 по 2030 год. Целью проекта стал принцип равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни.
Около 200 тысяч человек отдохнули на курортах Сочи в новогодние каникулы. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский 8 января, отметив успешность предстоящего зимнего сезона. По словам чиновника, Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой, способствующей как активному, так и санаторному отдыху.
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