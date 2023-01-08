Вучич допустил введение антироссийских санкций. События дня

В России утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана до 2030 года. Сообщение об этом появилось 8 января на сайте правительства. Как отмечается в публикации, программа пройдет в два этапа, первый планируется реализовать с 2023 по 2026 год, а следующий трехлетний этап пройдёт с 2027 по 2030 год. Целью проекта стал принцип равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни.