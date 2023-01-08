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Глава итальянской Eni рассказал об энергетической взаимодополняемости Европы и Африки

Экономика
Глава итальянской Eni рассказал об энергетической взаимодополняемости Европы и Африки

Для того, чтобы заменить энергетические поставки из России, Европе стоит обратить внимание на африканский континент, передает Financial Times заявление главы энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

По его словам, Европе и Африке нужна энергетическая ось, так как пока первая нуждается в ресурсах, во второй они есть, как и необходимость развивать соответствующую сферу деятельности.

Дескальци назвал это взаимодополняемостью, отметив, что в момент кризиса компания Eni выбрала для сотрудничества Африку и не пожалела, заместив 20 млрд кубометров российского газа.

Однако итальянцы — не единственные, кто заинтересовался африканским континентом ради энергетического благосостояния. Сообщается, что британская BP подписала с одной из африканских стран соглашение на изучение возможности разработки водорода для его дальнейшего экспорта.
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