Глава итальянской Eni рассказал об энергетической взаимодополняемости Европы и Африки

Для того, чтобы заменить энергетические поставки из России, Европе стоит обратить внимание на африканский континент, передает Financial Times заявление главы энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
По его словам, Европе и Африке нужна энергетическая ось, так как пока первая нуждается в ресурсах, во второй они есть, как и необходимость развивать соответствующую сферу деятельности.
Дескальци назвал это взаимодополняемостью, отметив, что в момент кризиса компания Eni выбрала для сотрудничества Африку и не пожалела, заместив 20 млрд кубометров российского газа.
Однако итальянцы — не единственные, кто заинтересовался африканским континентом ради энергетического благосостояния. Сообщается, что британская BP подписала с одной из африканских стран соглашение на изучение возможности разработки водорода для его дальнейшего экспорта.