Журналист Михаил Шахназаров обвинил в лицемерии сбежавшего из России Артура Смольянинова

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов✱, выражая готовность выступить против своих бывших друзей, забывает, как еще совсем недавно говорил о необходимости проявлять жертвенность. Об этом заявил журналист Михаил Шахназаров.
Он напомнил, что выступающий с русофобскими высказываниями Смольянинов является попечителем благотворительного фонда «Подари жизнь».
«Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждем скорых истерик Смольянинова», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.
Журналист также отметил, что все попытки актера завоевать любовь зарубежных зрителей обречены на провал и такой популярности, какую он имел в России, Смольянинову не получить ни в одной другой стране.
Смольянинов ранее заявил, что ему плевать на территориальное будущее России. Кроме того, он не исключил свое вступление в ряды украинской армии. В Госдуме уже задумались о привлечении актера к уголовной ответственности.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами