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Депутат Хамзаев намерен просить СК РФ о возбуждении дела против актера Смольянинова

Общество
Депутат Хамзаев намерен просить СК РФ о возбуждении дела против актера Смольянинова

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев планирует обратиться в Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) с требованием возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова✱. В настоящее время артист находится за границей.

Ранее Смольянинов в одном из интервью заявил, что готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Это высказывание побудило в Хамзаеве желание поставить актера на место.

«Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — цитирует политика РИА Новости.

Напомним, артист покинул Россию после объявления частичной мобилизации в стране. Судя по всему, он не намерен возвращаться на родину.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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