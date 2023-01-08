Депутат Хамзаев намерен просить СК РФ о возбуждении дела против актера Смольянинова

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев планирует обратиться в Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) с требованием возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова✱. В настоящее время артист находится за границей.
Ранее Смольянинов в одном из интервью заявил, что готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Это высказывание побудило в Хамзаеве желание поставить актера на место.
«Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — цитирует политика РИА Новости.
Напомним, артист покинул Россию после объявления частичной мобилизации в стране. Судя по всему, он не намерен возвращаться на родину.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами