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Звезда «9 роты» Артур Смольянинов признался, что ему безразлична судьба России

Шоу-бизнес
Звезда «9 роты» Артур Смольянинов признался, что ему безразлична судьба России

Актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов✱ некоторое время назад покинул Россию, после чего отметился рядом негативных высказываний в адрес своей страны. Список его признаний пополнился новым заявлением.

Как отметил в одном из интервью актер, известный зрителям по ролям в фильме «9 рота» и сериале «Тайный знак», ему абсолютно безразлично будущее, что ждет Россию.

«Мне, честно говоря, наплевать», — заявил он.

Ранее стало известно, что переехавший в США Смольянинов оставил в России не только возмущенных его поступком поклонников, но и многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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