Актер Артур Смольянинов дает скандальные интервью из-за бедственного положения в США

Как рассказал ФАН источник из окружения актера, Смольянинов находится в незавидном положении — работы для артиста за рубежом совсем нет. Несмотря на то, что в первое время Смольянинов бегал по кастингам в Латвии, его кандидатуру не рассматривают даже для рекламы. Поэтому он вынужден работать за копейки, записывая с изданиями подкасты о музыке.