Актер Артур Смольянинов дает скандальные интервью из-за бедственного положения в США

Актер Артур Смольянинов✱ сбежал из России сразу после объявления частичной мобилизации. На данный момент артист, оказавшийся никому не нужным в США, вынужден подрабатывать, нелестно высказываясь против своей родины в скандальных интервью.
Как рассказал ФАН источник из окружения актера, Смольянинов находится в незавидном положении — работы для артиста за рубежом совсем нет. Несмотря на то, что в первое время Смольянинов бегал по кастингам в Латвии, его кандидатуру не рассматривают даже для рекламы. Поэтому он вынужден работать за копейки, записывая с изданиями подкасты о музыке.
На скандальное интервью «Медузе» (признана в РФ СМИ-иноагентом) Смольянинов решился из-за бедственного положения в США. Таким образом он пытался «засветиться» и вызвать волну негатива со стороны соотечественников, чтобы его имя какое-то время было на слуху.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами