Сбежавший в США актер Артур Смольянинов оказался злостным неплательщиком штрафов

Ранее Смольянинов дал скандальное интервью «Медузе» (внесена в список СМИ-иноагентов в России). Актер заявил, что увидел в головах за рубежом «другой софт». Коллеги и бывшие поклонники осудили артиста за его резкие слова и побег из России, посоветовав не думать о возвращении на родину, которая дала ему заработок и славу.