Сбежавший в США актер Артур Смольянинов оказался злостным неплательщиком штрафов

Актер Артур Смольянинов✱, сбежавший в США вскоре после начала спецоперации на Украине, оставил в России не только разочарованных поклонников, но и многочисленные неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.
Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, в базе ГИБДД актер, известный по фильму «9 рота» и сериалу «Тайный знак», числится как злостный неплательщик.
«На данный момент неоплаченных [штрафов] — 13 штук. Сейчас этим занимаются судебные приставы», — сообщил источник ФАН.
Ранее Смольянинов дал скандальное интервью «Медузе» (внесена в список СМИ-иноагентов в России). Актер заявил, что увидел в головах за рубежом «другой софт». Коллеги и бывшие поклонники осудили артиста за его резкие слова и побег из России, посоветовав не думать о возвращении на родину, которая дала ему заработок и славу.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами