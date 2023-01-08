Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сбежавший в США актер Артур Смольянинов оказался злостным неплательщиком штрафов

Общество
Сбежавший в США актер Артур Смольянинов оказался злостным неплательщиком штрафов

Актер Артур Смольянинов✱, сбежавший в США вскоре после начала спецоперации на Украине, оставил в России не только разочарованных поклонников, но и многочисленные неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.

Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, в базе ГИБДД актер, известный по фильму «9 рота» и сериалу «Тайный знак», числится как злостный неплательщик.

«На данный момент неоплаченных [штрафов] — 13 штук. Сейчас этим занимаются судебные приставы», — сообщил источник ФАН.

Ранее Смольянинов дал скандальное интервью «Медузе» (внесена в список СМИ-иноагентов в России). Актер заявил, что увидел в головах за рубежом «другой софт». Коллеги и бывшие поклонники осудили артиста за его резкие слова и побег из России, посоветовав не думать о возвращении на родину, которая дала ему заработок и славу.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
смольянинов актер штрафы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду