Юморист Винокур отказался верить решению своего коллеги Зеленского ввести против него санкции

Президент Украины и бывший комик Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о введении санкций в отношении 119 деятелей культуры. В список попали такие персоны, как Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Никита Михалков, Евгений Петросян и другие. Также в этом числе оказался знаменитый юморист и народный артист России Владимир Винокур.