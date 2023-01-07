Юморист Винокур отказался верить решению своего коллеги Зеленского ввести против него санкции

Президент Украины и бывший комик Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о введении санкций в отношении 119 деятелей культуры. В список попали такие персоны, как Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Никита Михалков, Евгений Петросян и другие. Также в этом числе оказался знаменитый юморист и народный артист России Владимир Винокур.
Артист бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции.
«Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», — заявил народный артист в беседе с ФАН.
Ранее певец Александр Панайотов в беседе с ФАН узнал, что Зеленский ввел против него санкции.