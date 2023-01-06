Евросоюз признался в недоверии к объявлению о прекращении огня на Рождество

Европейский союз не доверяет объявленному Москвой в одностороннем порядке прекращению огня на Рождество. Брюссель призывает вывести войска и технику из Украины.
Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что якобы «Россия нелегально оккупирует часть территории Украины». Он добавил, что все действия Кремля вызывают недоверие, поэтому России необходимо вывести все войска, чтобы «одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным», передает РИА Новости.
Стано считает, что Россия якобы «пытается выиграть время для пополнения запасов и перегруппировки войск». Кроме того, по его словам, страна якобы пытается восстановить репутацию.