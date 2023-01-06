Евросоюз признался в недоверии к объявлению о прекращении огня на Рождество

Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что якобы «Россия нелегально оккупирует часть территории Украины». Он добавил, что все действия Кремля вызывают недоверие, поэтому России необходимо вывести все войска, чтобы «одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным», передает РИА Новости.