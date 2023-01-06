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Пресс-секретарь Пентагона Райдер назвал передаваемые Украине БМП Bradley убийцами танков

Армия
Пресс-секретарь Пентагона Райдер назвал передаваемые Украине БМП Bradley убийцами танков

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в пятницу. В него войдут не танки, но убийцы танков – боевые машины пехоты (БМП) Bradley, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающие БМП Bradley, на 2,85 млрд долларов. В Пентагоне заверили, что данные о сроках подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для использования боевых машин Пентагон предоставит в ближайшие несколько дней.

Власти США также рассматривают вариант боевой подготовки украинских военнослужащих применению системы противовоздушной обороны Patriot на американской территории, уточнили в Пентагоне.
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