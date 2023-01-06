Пресс-секретарь Пентагона Райдер назвал передаваемые Украине БМП Bradley убийцами танков

Агентство Associated Press ранее сообщило, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающие БМП Bradley, на 2,85 млрд долларов. В Пентагоне заверили, что данные о сроках подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для использования боевых машин Пентагон предоставит в ближайшие несколько дней.