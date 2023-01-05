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Берлин присоединился с инициативе Вашингтона передать ЗРК Patriot

Армия
Берлин присоединился с инициативе Вашингтона передать ЗРК Patriot

США готовятся передать Украине боевые машины пехоты Bradley, Германия в свою очередь готовит для передачи БМП Marder. Кроме того, страны передадут Киеву еще одну батарею ЗРК Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили о готовности и дальше оказывать поддержку Украине в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи. Об этом говорится на сайте администрации Соединенных Штатов.

Также Берлин и Вашингтон будут учить бойцов ВСУ обращаться с современной бронетехникой. Германия присоединится к американским поставкам батареи противовоздушной обороны Patriot.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по позициям ВСУ на Сватовском направлении. На участке продолжаются бои, передает РИАМО.
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