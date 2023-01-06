Автомобилист сбил трех человек в Таганроге

Двое взрослых и ребенок доставлены в больницу с травмами после того, как на пешеходном переходе в Таганроге их сбил автомобиль. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в 19:00 5 января. Управляя автомобилем Renault Sandero, 67-летний водитель наехал на трех пешеходов в момент, когда они проходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Травмы получили 38-летние мужчина и женщина, а также 11-летняя девочка. Их доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными при приближении к «зебрам».