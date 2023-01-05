Источник ФАН: Михалков находится в состоянии средней тяжести

Михалков ранее самостоятельно обратился в московскую Городскую клиническую больницу № 67. Источник ФАН подтвердил, что ему поставили предварительный диагноз «двусторонняя пневмония». Позже режиссера направили в Кремлевскую больницу, где ему диагностировали грипп.