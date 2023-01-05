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Источник ФАН: Михалков находится в состоянии средней тяжести

Происшествия
Источник ФАН: Михалков находится в состоянии средней тяжести

Режиссера Никиту Михалкова направили в Кремлевскую больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает источник ФАН в медицинских кругах.

Михалков ранее самостоятельно обратился в московскую Городскую клиническую больницу № 67. Источник ФАН подтвердил, что ему поставили предварительный диагноз «двусторонняя пневмония». Позже режиссера направили в Кремлевскую больницу, где ему диагностировали грипп.

Ранее пресс-секретарь Михалкова назвал диагноз режиссера. Он указывал, что знаменитость госпитализировали в тяжелом состоянии.
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