Источник ФАН: Михалков находится в состоянии средней тяжести

Режиссера Никиту Михалкова направили в Кремлевскую больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает источник ФАН в медицинских кругах.
Михалков ранее самостоятельно обратился в московскую Городскую клиническую больницу № 67. Источник ФАН подтвердил, что ему поставили предварительный диагноз «двусторонняя пневмония». Позже режиссера направили в Кремлевскую больницу, где ему диагностировали грипп.
Ранее пресс-секретарь Михалкова назвал диагноз режиссера. Он указывал, что знаменитость госпитализировали в тяжелом состоянии.