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«Коммерсант»: у России и США остались каналы связи после заморозки отношений в 2022 году

Политика
«Коммерсант»: у России и США остались каналы связи после заморозки отношений в 2022 году

В 2022 году отношения между Москвой и Вашингтоном оказались фактически заморожены. Однако какие-то каналы связи у стран до сих пор остаются активными, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в начале прошлого года планировалась встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Однако после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской республик связи на высшем уровне были оборваны.

Сейчас переговоры между российской и американской стороной происходят только на уровнях представителей спецслужб и военных ведомств. Кроме того, остаются некоторые коммуникации на дипломатическом уровне, о чем говорит недавний обмен заключенными между Россией и США.
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