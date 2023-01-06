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Правительство ФРГ приняло к сведению рождественское прекращение огня на Украине

Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению рождественское прекращение огня на Украине

Правительство Германии прокомментировало решение президента РФ Владимира Путина прекратить огонь на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в кабмине ФРГ.

Представитель правительства страны заявил, что данное решение в Берлине «приняли к сведению». Подчеркивается, что Германия поддерживает любое решение, поскольку это позволяет сохранить человеческие жизни. В Берлине при этом настаивают на полном одностороннем выводе российских войск с Украины.

Ранее Путин принял решение о прекращении огня на Рождество. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Об этом ранее информировало издание РИАМО.
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