Правительство ФРГ приняло к сведению рождественское прекращение огня на Украине

Представитель правительства страны заявил, что данное решение в Берлине «приняли к сведению». Подчеркивается, что Германия поддерживает любое решение, поскольку это позволяет сохранить человеческие жизни. В Берлине при этом настаивают на полном одностороннем выводе российских войск с Украины.