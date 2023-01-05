Восемь человек пострадали в результате массового ДТП на Севастопольском проспекте в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Севастопольском проспекте. Информацией об инциденте поделился Telegram-канал дептранса Москвы.
Сейчас известно о восьми пострадавших. Двое человек были зажаты в автомобиле, спасатели их деблокировали и передали медикам. Экстренные службы остаются на месте происшествия.
Согласно опубликованному видео с камер наблюдения, в момент ДТП на пешеходном переходе были двое молодых людей и женщина с коляской. Молодой матери чудом удалось не попасть под колеса машины, однако в результате инцидента она перевернула коляску с малышом. От удара части автомобилей разлетелись в разные стороны.