США планируют сообщить о новом списке военной поддержи Украины 6 января

Вашингтон собирается раскрыть информацию об очередном списке военной поддержки Киева в пятницу, 6 января. Материал об этом опубликовало издание Reuters.
В статье агентства говорится, что Белый дом планирует внести примерно 50 БМП Bradley в перечень военной поддержки Киева, который будет анонсирован 6 января. Газета написала этот материал со ссылкой на двух американских чиновников.
Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту на фоне поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все грузы с вооружением для Украины превратятся в законную цель России.