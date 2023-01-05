Я знаю под Бахмутом каждый перекресток и не видел там никого, кроме ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Ранее бывшие заключенные, рискнувшие жизнью на фронте в составе ЧВК «Вагнер», рассказали о своем опыте и новой жизни после завершения контракта. Они никому ничего не должны, и у них достаточно средств, чтобы начать все с чистого листа. Несмотря на это, почти все воспринимают возвращение домой лишь как непродолжительный отпуск, после которого они обязательно вернутся к боевым товарищам.