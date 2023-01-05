Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что знает под Бахмутом все перекрестки и не замечал там никого, кроме ЧВК «Вагнер». Так предприниматель прокомментировал запрос издания «Новый день» о кампании по дискредитации «вагнеровцев».
По словам бизнесмена, некоторые российские издания пытаются не прямо-таки дискредитировать ЧВК «Вагнер», а побросать «говно на вентилятор». При этом данный процесс является «внутренним явлением».
«Кому-то просто не нравится, что простые русские мужики, не участвовавшие в парадах на Красной площади, зачастую с небезукоризненным прошлым, могут побеждать врага», — передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель добавил, что в российской истории войны всегда выигрывали не спецназовцы, а обычные мужики с «железными яйцами». Пригожин также прокомментировал статьи некоторых изданий о взятии Бахмута, в которых не упоминалась ЧВК «Вагнер».
«Что касается Бахмута, то я знаю под Бахмутом каждый перекресток и не видел там никого, кроме ЧВК "Вагнер". Поэтому попрошу тех, кто хочет объективности в материалах о его взятии, использовать фразу "ЧВК "Вагнер" берет Бахмут"», — призвал бизнесмен, добавив, что работа по этому населенному пункту является высокой целью и ответственностью.
По мнению Пригожина, Бахмут в данный момент является местом встречи двух войск. Предприниматель сравнил этот населенный пункт с Куликовым полем, Бородино и другими историческими примерами, где одна армия должна ликвидировать другую. ЧВК «Вагнер» успешно справляется с этой задачей.
«А если вернуться к началу вашего вопроса о попытке дискредитации ЧВК "Вагнер", в том числе в российских СМИ, то охотников плюнуть в сторону сильных или крикнуть им вдогонку всегда было и будет предостаточно. Некогда обращать на это внимание. Есть одна цель — Слава российского оружия. Собаки лают — караван идет», — отметил предприниматель, добавив, что «собаки» могут продолжать лаять, если им это нравится.
Ранее бывшие заключенные, рискнувшие жизнью на фронте в составе ЧВК «Вагнер», рассказали о своем опыте и новой жизни после завершения контракта. Они никому ничего не должны, и у них достаточно средств, чтобы начать все с чистого листа. Несмотря на это, почти все воспринимают возвращение домой лишь как непродолжительный отпуск, после которого они обязательно вернутся к боевым товарищам.