Политолог Межевич объяснил, стоит ли РФ лишать гражданства экстремистов, как в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства республики лицами, осужденными за экстремизм и находящимися вне страны. Кроме того, поправки предусматривают уточнение круга лиц, которые приобрели гражданство Республики Беларусь по рождению, а также обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство республики.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что в случае Белоруссии данный закон является оправданным.
«По идее я должен сказать следующее: международное право отрицательно относится и даже фактически исключает возможность утраты человеком единственного гражданства, поскольку это является нарушением основного права человека, — сказал политолог. — Но! Все мое заключение со ссылкой на международное гуманитарное право относится к событиям до 2022 года, а то и до 2020».
По словам эксперта, белорусская власть, защищая интересы абсолютного большинства, обязана делать это «путем проведения мер, которые выглядят довольно спорно с точки зрения классического международного права».
«Поясню мысль, — добавил собеседник ФАН. — «По классике» такое делать нельзя. Но зная, сколько вреда белорусскому народу принесли БЧБ-активисты (те самые люди, которые захватили власть на Украине, и которым не удалось этого сделать в Белоруссии), я, не как профессор-международник, а как обычный человек должен сказать следующее: полностью поддерживаю решение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко!»
Межевич также ответил на вопрос, стоит ли практику лишения единственного гражданства вводить в РФ.
«Россия, порой в ущерб самой себе, старается придерживаться норм классического международного права, — заявил политолог. — Это позиция нашего президента! Однако, когда я слышу, что говорит о моей стране Пугачева или Венедиктов, Галкин или Кох, у меня, естественно, возникает вопрос: как решать эту проблему? Достаточно ли тут экономических или политических ограничительных мер? Или действительно надо пойти тем путем, который предлагает идти президент Республики Беларусь?»
Ранее Межевич заявил, что белорусский народ не подвержен национализму.