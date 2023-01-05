Политолог Межевич объяснил, стоит ли РФ лишать гражданства экстремистов, как в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства республики лицами, осужденными за экстремизм и находящимися вне страны. Кроме того, поправки предусматривают уточнение круга лиц, которые приобрели гражданство Республики Беларусь по рождению, а также обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство республики.