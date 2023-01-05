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Золото в тренде: аналитик Багманов о стабильности рынка благородного металла

Экономика
Золото в тренде: аналитик Багманов о стабильности рынка благородного металла

Благородный металл и в новом году остается надежным активом, подтверждает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.

«Цены на золото с начала года демонстрируют положительную динамику, поднявшись с отметки 1822 доллара за тройскую унцию практически до уровня 1865 долларов и сейчас скорректировались в район отметки 1846 долларов», — констатирует он.

Все потому, что золото использовалось как защитный актив на фоне предупреждения МВФ о рецессии ведущих экономик, а также данных по доходности десятилетних американских гособлигаций. Они опустились с уровня 3,7% до уровня 3,9%.

«Индекс доллара DXY с начала года пытался подрасти с отметки 103,3 поднимался в район отметки 104,6 пункта и сейчас вернулся к уровню 104 пункта, — продолжает эксперт. — 4 января были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Все участники говорили, что надо ставку повышать уже не такими высокими темпами, хотя делать это надо и удерживать ее в течение этого года на определенно высоком уровне».

Рынок на это отреагировал положительно, однако потом вышла статистика по числу открытых вакансий в США, составивших в декабре 10,48 миллиона единиц, хотя ожидалось всего лишь 10 миллионов. Это говорит о том, что рынок труда в США достаточно крепок и может побудить ФРС вести достаточно жесткую кредитную политику и дальше, заключает Александр Багманов.

Ранее китайское издание Baijiahao писало, что наложенные США и их подручными ограничения на российское золото неожиданно принесли Москве прибыль, поскольку многие страны были вынуждены задуматься об инвестировании в более надежные финансовые активы.
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