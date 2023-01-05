Золото в тренде: аналитик Багманов о стабильности рынка благородного металла

Рынок на это отреагировал положительно, однако потом вышла статистика по числу открытых вакансий в США, составивших в декабре 10,48 миллиона единиц, хотя ожидалось всего лишь 10 миллионов. Это говорит о том, что рынок труда в США достаточно крепок и может побудить ФРС вести достаточно жесткую кредитную политику и дальше, заключает Александр Багманов.