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Аналитики банка UBS прогнозируют стоимость нефти по 110 долларов за баррель

Экономика
Аналитики банка UBS прогнозируют стоимость нефти по 110 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent во втором полугодии текущего года вырастет на 30% и дойдет до 110 долларов за баррель. Такой прогноз сделали аналитики крупнейшего швейцарского банка UBS.

По словам специалистов, в ближайшие месяцы рынок нефти столкнется с превышением ценового порога в 100 долларов за баррель.

В то же время Европа не сможет обойтись без российских энергоносителей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ранее рассказал доктор экономических наук Евгений Смирнов.

При этом попытки «отменить» энергоресурсы из России и длительное недоинвестирование в добычу нефти никуда не уйдут. И если в прошлом году самое большое повышение стоимости было зафиксировано у угля, то в нынешнем его место может занять нефть.
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