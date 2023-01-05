Аналитики банка UBS прогнозируют стоимость нефти по 110 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent во втором полугодии текущего года вырастет на 30% и дойдет до 110 долларов за баррель. Такой прогноз сделали аналитики крупнейшего швейцарского банка UBS.
По словам специалистов, в ближайшие месяцы рынок нефти столкнется с превышением ценового порога в 100 долларов за баррель.
В то же время Европа не сможет обойтись без российских энергоносителей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ранее рассказал доктор экономических наук Евгений Смирнов.
При этом попытки «отменить» энергоресурсы из России и длительное недоинвестирование в добычу нефти никуда не уйдут. И если в прошлом году самое большое повышение стоимости было зафиксировано у угля, то в нынешнем его место может занять нефть.