Поляки никогда не забывали, что долгое время, столетиями, именно они являлись хозяевами земель от Балтики до Черного моря. Это самоощущение, когда поляк — господин, а украинец или белорус — слуги, не покинуло польское общество по сегодняшний день, заявил кандидат исторических наук антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с международной редакцией ФАН.
Как считает эксперт, несмотря на все признания «нерушимости границ» и «суверенитета», польское общественное мнение воспримет любые известия о возвращении прежнего великодержавного статуса с огромным энтузиазмом.
«Отсюда и проект союза Междуморье, объединяющего страны Восточной Европы, под фактическим патронажем Польши, как и положительная оценка закона "незалежной" об особом статусе поляков на территории этого государства», — пояснил он.
В том же причина периодически раздающихся призывов «защитить» земли Западной Украины. Те самые, которые поляки всегда считали своими, добавил историк.
"Разумеется, в этом же направлении работает и последняя инициатива, исходящая от заместителя министра культуры Польши Ярослава Селлина, который заявил, что его государство готово принять на хранение культурные ценности из музеев бывшей УССР», — отметил собеседник ФАН.
По словам эксперта, с поляками все давно ясно: для них не только земли, но и памятники искусств, безусловно, считаются законной польской собственностью. Но для России данный вопрос не менее важен, потому что прежде всего это не польское и не украинское, а наше, русское, достояние.
«Ведь все эти богатства были накоплены в тот период, когда Малороссия являлась частью русского государства — Российской империи. Их незаконно присвоили в ходе сначала советского национального строительства, а затем провозглашения независимости Украины», — резюмировал Михаил Диунов.
Ранее экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов рассказал ФАН о «спасении» Варшавой культурных ценностей Киева. По словам эксперта, Польша хочет воспользоваться случаем.