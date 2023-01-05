Алена Свиридова поделилась фотографией младшего сына

Певица Алена Свиридова показала, как выглядит ее младший наследник Григорий Мирошниченко. Заслуженная артистка России поздравила сына с днем рождения.
Младшему сыну Свиридовой исполнилось 19 лет. Молодой человек появился на свет в 2004 году от мужчины, который на тот момент был ровесником старшему наследнику певицы. Теперь Григорий повзрослел и всячески скрывает родственную связь с матерью, поэтому носит фамилию отца.
«С днем рождения, моя зайка. Даже если ты уже здоровенный дядька и разговариваешь зверским басом и имеешь свое мнение по любому поводу, для меня ты мой кусочек. И этим я тебя подбешиваю, я знаю. Ну ничего, ты меня простишь. Люблю тебя! У тебя все будет отлично, я знаю», — написала Свиридова на своей странице в соцсети.
Исполнительница поделилась фотографией младшего сына. Теперь Мирошниченко возмужал и стал выше своей знаменитой матери.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ