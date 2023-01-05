Алена Свиридова поделилась фотографией младшего сына

Младшему сыну Свиридовой исполнилось 19 лет. Молодой человек появился на свет в 2004 году от мужчины, который на тот момент был ровесником старшему наследнику певицы. Теперь Григорий повзрослел и всячески скрывает родственную связь с матерью, поэтому носит фамилию отца.