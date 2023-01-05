Это не мы выбрали Вагнера, а Вагнер выбрал нас — Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на несколько вопросов норвежскому изданию Aftenposten о деятельности ЧВК «Вагнер».
Ранее перефразировав слова императора Александра III, он пояснил, что сегодня компания является «третьим союзником России», помимо армии и флота. Бойцы ЧВК успешно уничтожают врага на поле боя и никогда никого не казнили, заявил предприниматель в ответ на слухи.
Также он признался, что сегодня в рядах ЧВК служат 67 граждан Норвегии, которые уважительно относятся к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По возвращении в свою страну большинство из них намерены устроить военный переворот, поделился пикантными подробностями Пригожин. В заключение он также объяснил, почему в качестве названия частной военной компании была выбрана именно фамилия немецкого композитора.
«Это не мы выбрали Вагнера. А Вагнер выбрал нас», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин посетил пациентов Перевальского госпиталя, чтобы поздравить раненых бойцов ЧВК «Вагнер» с Новым годом. В ответ он услышал слова благодарности за предоставленный бывшим заключенным шанс начать новую жизнь.