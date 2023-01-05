Это не мы выбрали Вагнера, а Вагнер выбрал нас — Пригожин

Также он признался, что сегодня в рядах ЧВК служат 67 граждан Норвегии, которые уважительно относятся к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По возвращении в свою страну большинство из них намерены устроить военный переворот, поделился пикантными подробностями Пригожин. В заключение он также объяснил, почему в качестве названия частной военной компании была выбрана именно фамилия немецкого композитора.