Алексей Пушков прокомментировал состояние здоровья Никиты Михалкова

Сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о самочувствии режиссера Никиты Михалкова. Ранее стало известно, что актера госпитализировали.
В СМИ появилась информация, что Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии. Якобы врачи диагностировали у него ковидную пневмонию. Однако Пушков информацию о крайне плохом самочувствии кинодеятеля опроверг.
«В противес слухам: у Никиты Михалкова нет ковида. Температура невысокая. Грипп, возможно, или ОРВИ, который сейчас гуляет по всему миру. Это предстоит выяснить. Госпитализация стандартная, безо всякой реанимации», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Супруга Михалкова Татьяна также ранее сообщила, что пока рано делать преждевременные выводы о состоянии здоровья ее знаменитого супруга. Известно, что режиссер проходит лечение в Москве.