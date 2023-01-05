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Алексей Пушков прокомментировал состояние здоровья Никиты Михалкова

Общество
Алексей Пушков прокомментировал состояние здоровья Никиты Михалкова

Сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о самочувствии режиссера Никиты Михалкова. Ранее стало известно, что актера госпитализировали.

В СМИ появилась информация, что Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии. Якобы врачи диагностировали у него ковидную пневмонию. Однако Пушков информацию о крайне плохом самочувствии кинодеятеля опроверг.

«В противес слухам: у Никиты Михалкова нет ковида. Температура невысокая. Грипп, возможно, или ОРВИ, который сейчас гуляет по всему миру. Это предстоит выяснить. Госпитализация стандартная, безо всякой реанимации», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Супруга Михалкова Татьяна также ранее сообщила, что пока рано делать преждевременные выводы о состоянии здоровья ее знаменитого супруга. Известно, что режиссер проходит лечение в Москве.
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