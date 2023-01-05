14 Дедов Морозов из разных регионов России встретились в Москве

14 Дедов Морозов из 14 регионов России встретились сегодня в сердце нашей страны — Москве, прогулялись по улицам, посмотрели, как украшен город, прокатились в метро и поздравили прохожих на Красной Площади.
Собрались главные новогодние волшебники страны на площади Маяковского. Встречал их, как водится, хозяин — московский Дед Мороз. Дедушки приветствовали прохожих, слушали стишки детей и дарили подарки. Волшебник из самой южной точки России, Северной Осетии-Алании, именуется Митын Дада, что в переводе означает «Северный дедушка». Он поделился рецептами новогоднего застолья и праздничной национальной традицией своей родины.
«Артхурон — это осетинский пирог. Специально готовится на Рождество и его делят среди всех домочадцев и кому что попадется. Может быть кольцо — значит, кто-то выйдет замуж, может быть монетка — значит, разбогатеешь», — поделился традицией Митын Дада.
Московский Дедушка взял на себя функцию экскурсовода и повел группу волшебников в подземелья метрополитена. Знакомство с московской подземкой началось со станции Маяковская. Обладатели магических посохов и, к счастью, карт «Тройка» прошли через турникеты, спустились по эскалатору и устроили перед удивленной публикой небольшой концерт под звуки баяна. Ну а в финале своего путешествия волшебники прогулялись по украшенной новогодними гирляндами Никольской улице. Дед Мороз из Калининграда признался, что был впечатлен праздничным убранством столицы.
«Сердце нашей родины, наша столица не может нам не нравиться. Это же главный город», — произнес калининградский Дед Мороз.
Наконец добравшись до Красной Площади, группа волшебников отправились на площадь Манежную, где их уже ждали остальные Деды Морозы из Якутии, Чувашии, Бурятии, Республики Марий Эл и других регионов. Поздравив гуляк с Новым годом, дедушки осмотрели новогоднюю ярмарку, приняли участие в мастер-классах, попрощались и отправились в парк ВДНХ, чтобы продолжить там раздавать праздничное настроение.