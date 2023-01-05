14 Дедов Морозов из разных регионов России встретились в Москве

Московский Дедушка взял на себя функцию экскурсовода и повел группу волшебников в подземелья метрополитена. Знакомство с московской подземкой началось со станции Маяковская. Обладатели магических посохов и, к счастью, карт «Тройка» прошли через турникеты, спустились по эскалатору и устроили перед удивленной публикой небольшой концерт под звуки баяна. Ну а в финале своего путешествия волшебники прогулялись по украшенной новогодними гирляндами Никольской улице. Дед Мороз из Калининграда признался, что был впечатлен праздничным убранством столицы.