Секретарь СНБО Данилов заявил о нежелании Киева вести диалог с РФ о временном перемирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с весьма неоднозначным заявлением по поводу диалога с Москвой.
Он уточнил, что киевский режим не намерен садиться за стол переговоров с Кремлем и обсуждать тему временного перемирия на Рождество. С соответствующим заявлением Данилов выступил 5 января.
Напомним, что Москва ранее призвала Киев установить режим прекращения огня на период с 6 по 7 января, как это будет сделано со стороны ВС РФ по поручению российского лидера Владимира Путина. Однако украинская власть это предложение отвергла.