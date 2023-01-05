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Секретарь СНБО Данилов заявил о нежелании Киева вести диалог с РФ о временном перемирии

Политика
Секретарь СНБО Данилов заявил о нежелании Киева вести диалог с РФ о временном перемирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с весьма неоднозначным заявлением по поводу диалога с Москвой.

Он уточнил, что киевский режим не намерен садиться за стол переговоров с Кремлем и обсуждать тему временного перемирия на Рождество. С соответствующим заявлением Данилов выступил 5 января.

Напомним, что Москва ранее призвала Киев установить режим прекращения огня на период с 6 по 7 января, как это будет сделано со стороны ВС РФ по поручению российского лидера Владимира Путина. Однако украинская власть это предложение отвергла.
Украина киев перемирие снбо
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