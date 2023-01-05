В Дагестане ФСБ задержала похитивших 40-летнего бизнесмена членов ОПГ

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД в Новый год задержали в Дагестане шесть человек, которые вымогали крупную сумму денежных средств у местного бизнесмена. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
Организатором ОПГ оказался 47-летний житель республиканского центра. Вечером 31 декабря вместе с подельниками он похитил 40-летнего предпринимателя и потребовал от него 20 миллионов рублей в обмен на свободу.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о похищении человека.