Супруга Криштиану Роналду поблагодарила «Аль-Наср» за теплый прием игрока

Джорджина Родригес, супруга новичка саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду, выступила с обращением после презентации футболиста в Эр-Рияде. Девушка поблагодарила команду за теплый прием 37-летнего португальца.
Родригес опубликовала видео на своих страницах в социальных сетях. Девушка выразила благодарность стране, клубу и болельщикам «Аль-Наср» за теплый прием.
«Мы благодарим всех, кто помог нам сюда попасть, за предоставленную возможность и теперь с нетерпением ждём начала нового приключения. Я очень рада видеть Криштиану счастливым и идти с ним вместе к светлому будущему», – написала Родригес на своей странице в соцсети.
Зарплата Роналду в «Аль-Наср» составит в районе 200 млн евро за сезон. Таким образом, капитан сборной Португалии станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории.