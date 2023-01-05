Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Онуфриенко: ВСУ могут попытаться развернуть наступление уже в феврале

Армия
Эксперт Онуфриенко: ВСУ могут попытаться развернуть наступление уже в феврале

Украинская армия может попытаться организовать наступление в зоне проведения СВО в феврале, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

В интервью газете «Взгляд» он прокомментировал заявление главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска собираются активизировать боевые действия весной. По словам эксперта, противник может начать действовать гораздо раньше.

«Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, "схватят" грунт», – объяснил он.

Онуфриенко отметил, что попытки тактического наступления могут быть совершены ВСУ на северо-востоке ЛНР в районах населенных пунктов Сватово и Кременная.
всу наступление спецоперация онуфриенко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду