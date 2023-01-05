Эксперт Онуфриенко: ВСУ могут попытаться развернуть наступление уже в феврале

Украинская армия может попытаться организовать наступление в зоне проведения СВО в феврале, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В интервью газете «Взгляд» он прокомментировал заявление главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска собираются активизировать боевые действия весной. По словам эксперта, противник может начать действовать гораздо раньше.
«Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, "схватят" грунт», – объяснил он.
Онуфриенко отметил, что попытки тактического наступления могут быть совершены ВСУ на северо-востоке ЛНР в районах населенных пунктов Сватово и Кременная.