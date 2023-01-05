Публицист Панин: Украине нет никакого дела ни до Христа, ни до Его рождения

Российский президент Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Ранее это предложил Патриарх Кирилл, который попросил прекратить сражения в Рождество. Об этом сообщили в Кремле.
Однако украинская сторона отвергла данное предложение. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, Россия должна покинуть украинские территории, и только тогда наступит временное перемирие.
Украинская сторона отвергла предложение о временном перемирии.
«Держите лицемерие при себе», — заявил Михаил Подоляк.
Поэт и публицист Игорь Панин, который сейчас находится в зоне боевых действий, прокомментировал ситуацию для ФАН. По мнению эксперта, реакция Киева и отвержение предложения о рождественском перемирии не должна вызывать удивление.
«С той стороны давно уже не христиане. Посмотрите, что они делают сейчас: захватывают православные храмы, допрашивают неугодных священников, заподозренных в «работе на Москву», проводят обыски... И это ведь государственная политика! Поэтому им нет никакого дела ни до Христа, ни до Его рождения», — отмечает собеседник издания.
Панину кажется удивительным сам факт, что российская сторона предложила это перемирие. Да, с точки зрения вежливости, с позиции православной и цивилизованной страны это, наверное, нужно было это сделать.
«Но сказано же: "Не мечите бисер перед свиньями, а то они попрут его ногами, а затем обратятся против вас". Ну вот это мы сейчас и наблюдаем. Говорить с Украиной по любому вопросу следует только с позиции силы, учитывая исключительно свои интересы», — подытоживает публицист.
Ранее политолог Макеева прокомментировала обращение посольства США в Москве к гражданам России.