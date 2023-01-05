Косметолог Апанович рассказала, как избавиться от морщин и мешков под глазами

Устранить морщины и мешки под глазами можно с помощью кремов и масок, заявила косметолог-дерматолог Екатерина Апанович.
В интервью изданию «Секрет Фирмы» Апанович порекомендовала обратить внимание на натуральные ингредиенты. По ее словам, для питания кожи подойдут творог и сливочное масло, а очистить ее поможет лимонный сок.
«Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Если у вас на цитрусовые аллергия, проконсультируйтесь с врачами», — сказала диетолог.
Бороться с мешками под глазами можно и с помощью чайных пакетиков. Апанович отметила, что их необходимо прикладывать на 30 минут. В то же время эксперт советует отказаться от употребления табака, алкоголя, а также несбалансированных диет, поскольку все это негативно отражается на эластичности кожи.