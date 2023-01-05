Косметолог Апанович рассказала, как избавиться от морщин и мешков под глазами

Бороться с мешками под глазами можно и с помощью чайных пакетиков. Апанович отметила, что их необходимо прикладывать на 30 минут. В то же время эксперт советует отказаться от употребления табака, алкоголя, а также несбалансированных диет, поскольку все это негативно отражается на эластичности кожи.