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Депутат Каргинов увидел след США в задержании шеф-редактора Sputnik Литва Касема в Риге

Политика
Депутат Каргинов увидел след США в задержании шеф-редактора Sputnik Литва Касема в Риге

Вашингтон определенно дал добро Риге на то, чтобы ее спецслужбы взяли под арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Такую точку зрения озвучил член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.

Напомним, что Латвия обвинила журналиста Касема в том, что он якобы нарушал ограничительные меры ЕС, введенные против Москвы, а также проводил шпионскую деятельность в стране. Каргинов в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости отметил, что в этой ситуации явно присутствует политический оттенок.

«Уверен, задержание Марата Касем в Риге носит политический характер и совершено по согласованию с американскими покровителями», — сказал депутат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя задержание Касема, сказала, что это месть диктаторского режима за правду и свободу.
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