Депутат Каргинов увидел след США в задержании шеф-редактора Sputnik Литва Касема в Риге

Напомним, что Латвия обвинила журналиста Касема в том, что он якобы нарушал ограничительные меры ЕС, введенные против Москвы, а также проводил шпионскую деятельность в стране. Каргинов в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости отметил, что в этой ситуации явно присутствует политический оттенок.