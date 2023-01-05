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Военкор Симонов рассказал об оперативной ситуации на Бахмутском направлении

Весь мир
Военкор Симонов рассказал об оперативной ситуации на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гипсовые шахты на востоке Бахмута так же, как соляные рудники в Соледаре. Об этом в своем Telegram-канале «Брюссельский связной» рассказал военный корреспондент ФАН Александр Симонов, говоря об оперативной ситуации на этом участке фронта.

По информации военкора, подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают успешное наступление в Бахмуте и его окрестностях. К северо-востоку от города они продвинулись вдоль трассы Светлодарск — Славянск и вышли на южную окраину населенного пункта Подгородное.

«В самом Бахмуте отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются одновременно на нескольких направлениях. Расширена зона контроля в районе улицы Трудовых резервов; большая часть улицы Федора Максименко находится под контролем «музыкантов», которые продвигаются по ней с севера на юг к Мусоросортирующему заводу; полностью зачищена территория Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы», — пишет Александр Симонов.

Военкор отметил, что в районе завода находится несколько гипсовых шахт, которые ВСУ используют для скрытого передвижения, хранения БК и укрытия личного состава и техники.

«Ситуация идентична той, что сейчас наблюдается в Соледаре. Безусловно, это скажется на темпах наступления на этом участке фронта, однако не остановит его. ЧВК «Вагнер» уже контролируют два входа в шахты, остальные — на очереди», — подчеркнул военкор.

Подземные крепости ВСУ

Гипсовые шахты в Бахмуте, как и соляные рудники в Соледаре и Парасковиевке, стали своеобразными подземными крепостями ВСУ и, как следствие, главной сложностью для наступающих подразделений ЧВК «Вагнер».

Военкор Симонов рассказал об оперативной ситуации на Бахмутском направлении

Стволы шахт укреплены бетоном и ведут на глубину в несколько сотен метров, где располагается развитая система галерей и довольно просторных камер, которые имеют ширину от 17 метров и высоту — от 13. Эти скрытые, соединенные друг с другом и защищенные от воздействия с поверхности коммуникации используются как склады боеприпасов, помещения для личного состава, а в некоторых местах — даже как ангары для техники. Кроме этого, ВСУ используют шахты для передвижения между своими позициями.

Выбить оттуда украинских военнослужащих будет крайне непростой задачей, которая потребует много времени и сил. Но для ЧВК «Вагнер» она вполне выполнима, учитывая большой опыт бойцов, которые сталкивались с чем-то подобным в Сирии, когда зачищали подземные тоннели «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ).

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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