Военкор Симонов рассказал об оперативной ситуации на Бахмутском направлении

Стволы шахт укреплены бетоном и ведут на глубину в несколько сотен метров, где располагается развитая система галерей и довольно просторных камер, которые имеют ширину от 17 метров и высоту — от 13. Эти скрытые, соединенные друг с другом и защищенные от воздействия с поверхности коммуникации используются как склады боеприпасов, помещения для личного состава, а в некоторых местах — даже как ангары для техники. Кроме этого, ВСУ используют шахты для передвижения между своими позициями.