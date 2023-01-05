Военкор Симонов рассказал об оперативной ситуации на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гипсовые шахты на востоке Бахмута так же, как соляные рудники в Соледаре. Об этом в своем Telegram-канале «Брюссельский связной» рассказал военный корреспондент ФАН Александр Симонов, говоря об оперативной ситуации на этом участке фронта.
По информации военкора, подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают успешное наступление в Бахмуте и его окрестностях. К северо-востоку от города они продвинулись вдоль трассы Светлодарск — Славянск и вышли на южную окраину населенного пункта Подгородное.
«В самом Бахмуте отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются одновременно на нескольких направлениях. Расширена зона контроля в районе улицы Трудовых резервов; большая часть улицы Федора Максименко находится под контролем «музыкантов», которые продвигаются по ней с севера на юг к Мусоросортирующему заводу; полностью зачищена территория Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы», — пишет Александр Симонов.
Военкор отметил, что в районе завода находится несколько гипсовых шахт, которые ВСУ используют для скрытого передвижения, хранения БК и укрытия личного состава и техники.
«Ситуация идентична той, что сейчас наблюдается в Соледаре. Безусловно, это скажется на темпах наступления на этом участке фронта, однако не остановит его. ЧВК «Вагнер» уже контролируют два входа в шахты, остальные — на очереди», — подчеркнул военкор.
Подземные крепости ВСУ
Гипсовые шахты в Бахмуте, как и соляные рудники в Соледаре и Парасковиевке, стали своеобразными подземными крепостями ВСУ и, как следствие, главной сложностью для наступающих подразделений ЧВК «Вагнер».
Стволы шахт укреплены бетоном и ведут на глубину в несколько сотен метров, где располагается развитая система галерей и довольно просторных камер, которые имеют ширину от 17 метров и высоту — от 13. Эти скрытые, соединенные друг с другом и защищенные от воздействия с поверхности коммуникации используются как склады боеприпасов, помещения для личного состава, а в некоторых местах — даже как ангары для техники. Кроме этого, ВСУ используют шахты для передвижения между своими позициями.
Выбить оттуда украинских военнослужащих будет крайне непростой задачей, которая потребует много времени и сил. Но для ЧВК «Вагнер» она вполне выполнима, учитывая большой опыт бойцов, которые сталкивались с чем-то подобным в Сирии, когда зачищали подземные тоннели «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация